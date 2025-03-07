لرفضها الصلح.. زوج ينهي حياة شقيق زوجته في الفيوم

لقي شاب مقيم بمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، مصرعه على يد زوج شقيقته بسلاح أبيض بذبح قطعي في الرقبة بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من العقيد أحمد أبو سيف مأمور مركز سنهور القبلية بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بشارع البوابة بدائرة المركز.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين إصابة شاب يدعي"محمد أحمد عواض السيد" ٢٦ سنه مقيم بسنهور القبلية، بذبح قطعي بطعنة في الرقبه، وتمكن الأهالى من ضبط المتهم وهو زوج شقيقه المجني عليه ويدعى "محمد جمال متولي" ٢٣ سنه - مقيم بالدرب الأحمر في القاهرة.

وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة بسبب خلافات عائلية لغضب زوجته بعد مشاجرة فيما بينهما تركت على اثرها منزل الزوجية متجه إلى أسرتها في قرية سنهور القبليه بمحافظة الفيوم، وأثناء الصلح فيما بينما اعترضت أسرة الزوجة مما آثار حفيظة الزوج قام علي اثرها باستخراج سلاح ابيض "سكين" من بين طيات ملابسه بعد اشتبكهما بالأيدي وقام الزوج المتهم بطعن شقيق زوجته بطعنة نافذه في الرقبة أودت بحياته في الحال متأثرا بإصابته بقطع وذبح قطعي في اوردة الرقبة، تم نقل المصاب للمستشفي وتوفي متأثرا بإصابته، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.