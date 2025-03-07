رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث المقاتلة العسكرية

أمر رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة، تشوي سانج موك، الجيش بإجراء تحقيق شامل في حادث القصف الذي وقع أمس عن طريق الخطأ بواسطة طائرة مقاتلة شمال شرقي العاصمة (سول)، وأسفر عن إصابة 29 شخصا بجروح.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الجمعة أن تشوي أمر أيضا بمعاقبة المسئولين عن وقوع الحادث، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع حالة القلق العام التي انتابت المواطنين عقب واقعة القصف.

وقد أعرب تشوي عن أسفه حيال الحادث، وأصدر توجيهاته للجهات المعينة بتقديم كافة الدعم اللازم للمصابين، وصرف تعويضات مادية لهم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت.



وكانت مقاتلة من طراز (كيه إف-16)، تابعة لسلاح الجوي، تشارك في تدريب عسكري، قد أطلقت ثماني قنابل من طراز (إم كيه-82) بطريق الخطأ خارج ميدان الرماية المحدد في مدينة "بوتشون" الواقعة على بعد 42 كيلومترا شمال شرق العاصمة (سول).

