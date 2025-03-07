"عمومية المهندسين" تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025.. وتوافق على زيادة المعاشات 400 جنيه

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2024، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي، و الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.



كما اعتمدت الجمعية العمومية، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2025، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2024، وكذلك تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.



وكشف الدكتور معتز طلبة، خلال الجمعية العمومية، عن تحقيق فائض بحوالي 670 مليون جنيه.



ومن أبرز القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية:

- زيادة المعاشات 400 جنيه، بدءًا من يناير 2025، ليصبح 2000 جنيه، بدلًا من 1600، وهي أكبر زيادة في تاريخ النقابة.

- زيادة معاش أسر المهندسين المتوفين بقيمة 110% (من قيمة معاش المهندس على قيد الحياة) ليصبح 2200 جنيها.