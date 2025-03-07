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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مطبخ المصرية.. بأيد بناتها" ينتج 230 وجبة يوميا لتوزيعها بقرى حياة كريمة بالدقهلية

للعام الثالث على التوالى

مطبخ المصرية بالدقهلية
مطبخ المصرية بالدقهلية
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استمرت فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية …بإيد بناتها " خلال شهر رمضان الكريم بحضور الدكتورة أمينة شلبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية و ايزيس محمود خبير شئون المرأة ومنسق مبادرة مطبخ المصرية و ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية و داليا حمدى مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع  بالمجلس القومي للمرأة.


فيما ينتج مطبخ المصرية "٢٣٠"وجبه لتوزيعها بالقرى التابعة لحياه كريمة بالمحافظة حياه كريمه بالمحافظة .
ياتى ذلك تحت رعاية المستشاره امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة و رياده الدكتورة امينه شلبى مقرره المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  وبالشراكه مع مؤسسة حياة كريمة و وزارة الأوقاف.


ويُعد "مطبخ المصرية" مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر  إحتياجا  كأحد كمخرجات هذا التدريب.


وتلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية  للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .

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