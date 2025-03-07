افتتاح مساجد جديدة بإدفو ودراو في الأقصر.. اليوم

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الأوقاف لافتتاح مساجد جديدة بمدن إدفو ودراو، والتى شملت افتتاح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو لمسجد التقوى بالحاج زيدان بالوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى.

مسجد التقوى بالحاج زيدان بادفو

فيما قام الشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف ونائب رئيس مركز دراو لمسجد التوحيد المحمدى بالمدينة .

افتتاح 217 مسجداً جديداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 217 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

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