خطوات تحضير اللبن الرائب بالفراولة في المنزل

يعد مشروب اللبن الرائب بالفراولة، من المشروبات الرمضانية الشهيرة في السحور، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل.

المكونات

500 مللي لبن رائب (زبادي).

- 200 جرام فراولة طازجة أو مجمدة.

-3-2 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

- مكعبات ثلج (اختياري).

- نعناع طازج للتزيين (اختياري)

خطوات التحضير

تحضير الفراولة

-اذا كانت الفراولة طازجة، اغسلها جيدًا

وأقوم بتقطيع الأوراق الخضراء، وإذا كانت مجمدة، اتركها تذوب قليل قبل

الاستخدام.

2. خلط المكونات

ضع الفراولة في الخلاط الكهربائي.

- أضيف اللبن الرائب والسكر.

- اخلط المكونات حتى تحصل على قوام سلس و متجانس.

3. تعديل القوام:

- إذا كنتِ تفضل المشروب أكثر سيولة،

يمكنك إضافة القليل من الماء أو الحليب.

- إذا كنتِ تفضله أكثر كثافة، قلل كمية

السائل.

4. التقديم.

- صب المشروب في أكواب التقديم.

- أضيف مكعبات الثلج إذا كنتِ تفضلينه باردا.

ثم زيني بأوراق النعناع الطازج أو شرائح

الفراولة.

نصائح:

يمكنك استبدال السكر بالعسل أو أي محلي آخر حسب الرغبة.

- إذا كنتِ تفضل نكهة مختلفة، يمكنك إضافة فواكه أخرى مثل الموز أو المانجو ، وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير مشروب لبن رائب بالفراولة منزليًا بسهولة.