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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

خطوات تحضير اللبن الرائب بالفراولة في المنزل

اللبن الرائب بالفراولة
اللبن الرائب بالفراولة
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يعد مشروب اللبن الرائب بالفراولة، من المشروبات الرمضانية الشهيرة في السحور، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل.
المكونات

500 مللي  لبن رائب (زبادي). 
- 200 جرام فراولة طازجة أو مجمدة. 
-3-2 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)
- مكعبات ثلج (اختياري). 
- نعناع طازج للتزيين (اختياري)

خطوات التحضير 
 تحضير الفراولة
  -اذا كانت الفراولة طازجة، اغسلها جيدًا
    وأقوم بتقطيع الأوراق الخضراء، وإذا كانت مجمدة، اتركها تذوب قليل قبل
    الاستخدام.

2. خلط المكونات

  ضع الفراولة في الخلاط الكهربائي.

  - أضيف اللبن الرائب والسكر.

  - اخلط المكونات حتى تحصل على قوام سلس و متجانس.

3. تعديل القوام:

  - إذا كنتِ تفضل المشروب أكثر سيولة،
    يمكنك إضافة القليل من الماء أو الحليب.

  - إذا كنتِ تفضله أكثر كثافة، قلل كمية
    السائل.

4. التقديم.
  - صب المشروب في أكواب التقديم.

  - أضيف مكعبات الثلج إذا كنتِ تفضلينه باردا.

ثم زيني بأوراق النعناع الطازج أو شرائح
    الفراولة.

نصائح:
يمكنك استبدال السكر بالعسل أو أي محلي آخر حسب الرغبة.

- إذا كنتِ تفضل نكهة مختلفة، يمكنك إضافة فواكه أخرى مثل الموز أو المانجو ، وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير مشروب لبن رائب بالفراولة منزليًا بسهولة.

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