وزير الخزانة الأمريكي: ترامب يريد الوصول إلى التجارة العادلة مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، إن الرئيس ترامب يريد الوصول إلى التجارة العادلة مع الصين، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الصين بحاجة إلى إعادة التوازن التجاري.



وكان ترامب قد أرسل وزير الخزانة إلى كييف هذا الشهر للتفاوض مع رئيس أوكرانيا بشأن صفقة تتعلق بمعادنها، ثم بدأ ترامب يكثف ضغوطه العلنية فيما بدا للمنتقدين وكأنه خطة ابتزاز من زعيم مافيا، حيث قال ترامب: أريد أمن المعادن النادرة.

لكن هذه المعادن، معادن أوكرانيا وغيرها، كانت فى ذهن ترامب منذ عام 2017 على الأقل، عندما وقع على أمر تنفيذى خلال ولايته الأولى بشأنها، ولفتت أيضا انتباه الرئيس جو بايدن.

ولم تكن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الحصول على معادن أوكرانيا هى المرة الأولى فى ولايته الثانية التى يتحدث فيها عن الاستيلاء على ممتلكات دولة ما من المعادن.

فقد تحدث ترامب عن الاستحواذ على المعادن فى جزيرة جرينلاند وكندا. وقال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو لمجموعة من قادة الأعمال إن تركيز ترامب على المعادن الكندية يعنى أن تهديداته بضم البلاد وجعلها الولاية 51 شيئا حقيقيا.