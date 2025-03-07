لأول مرة.. استئصال ورم سحائي بالمخ في مستشفى بدمياط

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط انه تم استئصال ورم سحائي بالمخ لمريضة بمستشفى دمياط العام، حيث أنها المرة الأولى التي تتم فيها تلك العملية بمستشفيات الصحة بدمياط تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.



و بمتابعة دقيقة من الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت إشراف الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.

نجح الفريق الطبى في مستشفى دمياط العام فى استئصال ورم مننجيومي بالمخ لمريضة تعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر بالدم وضعف بالجانب الأيسر من الجسم، حيث تم إجراء العملية بنجاح و حجز المريضه بالعناية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة حتى تحسن الوضع الصحي و وصولها لدرجه وعي كاملة.

قام بإجراء العمليه الدكتور وليد عنتر استشاري المخ والأعصاب والدكتور معاذ العبد مدرس المخ والأعصاب والدكتور عمرو الهواري أخصائي التخدير تحت متابعه الدكتور محمد العقاد استشارى التخدير ومدير قسم العمليات.



و قد تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط المريضة بالعناية المركزة بالمستشفى و متابعة وضعها الصحي كما قام بتقديم الشكر للطاقم الطبي القائم على العملية و طاقم العناية المركزة والفريق المعاون على المجهود المبذول لتقديم الخدمات الطبية للمرضى متمنيا لهم دوام التوفيق.

كما تم إجراء قافلة طبية تضمنت ١١ عيادة تخصصية متنقلة بتخصصات " الباطنة، الأطفال، العظام ، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة والجراحة ،المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة " تردد عليها ١٦٢٨ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل عدد ١١ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات.