وزير الرياضة يشهد احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، احتفال الأزهر الشريف بمرور 1085 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر، بحضور قيادات وعلماء الأزهر.

تضمنت الفعاليات، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، كلمات لقيادات الأزهر، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الجامع الأزهر، إلى جانب استعراض دوره العلمي والتعليمي ومواقفه تجاه قضايا الأمة، و اختُتم اليوم بـ إفطار جماعي للمصلين.

أكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أن الأزهر الشريف يمثل منارة علمية ودينية راسخة، تسهم في نشر قيم الاعتدال والتسامح، مشيرًا إلى دوره في تخريج العلماء الذين أسهموا في نهضة الأمة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم التعاون مع الأزهر في المجالات التوعوية والثقافية التي تستهدف النشء والشباب.

وأشاد صبحي بالاحتفال السنوي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر كان ولا يزال حصنًا منيعًا ضد التطرف، ويواصل أداء رسالته في الداخل والخارج بكل جدارة.