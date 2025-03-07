حصاد التنمية المحلية في أسبوع.. بدء تطوير سوق العتبة ورفع كفاءة "الرشاح" بالقليوبية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 126 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة من ( الجمعة 28 فبراير – الخميس 6 مارس 2025).



*أبرز الأنشطة والمبادرات:*

*الأحد 2 مارس:*

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإدارات والقطاعات المختلفة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حرصت د. منال عوض علي تقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في أول أيام عمل بالشهر الكريم، متمنية لهم شهراً مليئاً بالخير والبركات والتوفيق.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، عن بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة والتي تتضمن إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى ونقل الباعة الجائلين بهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من أعمال التطوير.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين .

*الاثنين 3 مارس:*

شهدت الدكتورة منال عوض، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع للوزارة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم ، وذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للتدريب وقيادات الوزارة والمجلس .

أعلنت وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع المحافظة والذي يعد أحد الشرايين الحيوية بالمحافظة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 52.7 مليون جنيه .

*الثلاثاء 4 مارس:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

*الأربعاء 5 مارس:*

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير 2025 ، لتلبية شكاوى المواطنين بمختلف المحافظات والتواصل معهم.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 6 مارس:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية .