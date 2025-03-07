كاتب: الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية من مفهوم الأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتخفيف الأعباء على المواطنين، يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، تأتي في إطار خطة محكمة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.

وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وهو ما يعكس التحركات الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وأبرز عز الدين أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى أن الاحتياطي النقدي زاد عن الشهر الماضي بمقدار 129 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد ويعزز من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تساهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، موضحًا أن الاحتياطي المصري يكفي لعدة أشهر من الاستيراد المتواصل دون الحاجة إلى عملات أجنبية، ما يعطي مؤشرًا اقتصاديًا قويًا يمكنه مواجهة أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية.

ولفت إلى أن زيادة اهتمام الحكومة بإنشاء المصانع في مناطق مثل العين السخنة لخدمة خليج السويس، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار في هذه المناطق.