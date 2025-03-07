مباراة استعراضية بين قدامى الإسماعيلي ونجوم منتخب مصر بافتتاح الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم فعاليات الدورة الرمضانية للشركات والبنوك والمصالح الحكومية، بمشاركة 41 فريقًا على ملعب مركز شباب الشيخ زايد.

ويشهد حفل الافتتاح مباراة استعراضية مميزة تجمع بين قدامى لاعبي الإسماعيلي ونجوم منتخب مصر، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للبطولة. ويشارك في اللقاء مجموعة من أبرز اللاعبين، أبرزهم عاطف عبد العزيز، أيمن كمال، وأبو طالب العيسوي من الإسماعيلي، بالإضافة إلى نجوم منتخب مصر السابقين معتز إينو، أحمد أبو مسلم، وعفرتو، مما يضفي مزيدًا من الإثارة والمتعة على المباراة الاستعراضية.

وتبدأ البطولة بمواجهة قوية في المباراة الافتتاحية، حيث يلتقي فريق التربية والتعليم مع فريق محافظة الإسماعيلية، الذي يضم عددًا من القيادات التنفيذية، أبرزهم رئيس حي أول الأمير عبد الله، والذي يسعى لتحقيق لقب هداف البطولة، إلى جانب أحمد العايدي رئيس حي ثالث، ونائب رئيس حي ثانٍ، وقائد الفريق محمد توفيق المتحدث الإعلامي للمحافظة.

واستعد الفريقان جيدًا لهذه المواجهة المرتقبة، حيث دخل فريق التربية والتعليم معسكرًا مغلقًا بقيادة مدربه محمود الكيلاني، وقائد الفريق شريف عمارة، بينما خاض فريق المحافظة عدة مواجهات ودية بهدف دمج اللاعبين الجدد مع العناصر الأساسية للفريق.

يُذكر أن المجموعة الخامسة تُلقب بـ”مجموعة الموت”، حيث تضم فرقًا قوية مثل الهيئة، الموانئ، الطرق والكباري، إلى جانب فريقي المحافظة والتربية والتعليم، مما يجعل المنافسة في غاية القوة والإثارة.