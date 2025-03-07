ads
الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس عماد بطرس رئيسًا لمجمع المنيا الإنجيلي والشيخ عادل زكي نائبًا له

القس عماد بطرس
القس عماد بطرس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انعقد مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي، اليوم الجمعة ٧ مارس ٢٠٢٥، في مقر الكنيسة الإنجيلية الثالثة في المنيا، وتم اجراء انتخاب مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وجاءت نتيجتها كالاتي : 

القس عماد بطرس، رئيسًا للمجمع، الشيخ عادل زكي، نائبًا لرئيس المجمع، القس هاني جاد، رئيسًا للجنة الحوار المجمعية، القس مدحت غطاس، رئيسًا للجنة هيئة الأوقاف والممتلكات، الشيخ نبيل فخري، رئيسًا للجنة شؤون الشيوخ المجمعية.

كما قدَّم المجمع شكره للأفاضل الذين سبقوهم في موقع الخدمة، مُصلين أن يباركهم الرب ويثمر تعبهم ويرافق من خلفوهم في المسؤولية.

مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي الكنيسة الإنجيلية الثالثة في المنيا القس عماد بطرس الشيخ عادل زكي رئيس ا للجنة الحوار المجمعية