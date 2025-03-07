القس عماد بطرس رئيسًا لمجمع المنيا الإنجيلي والشيخ عادل زكي نائبًا له

انعقد مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي، اليوم الجمعة ٧ مارس ٢٠٢٥، في مقر الكنيسة الإنجيلية الثالثة في المنيا، وتم اجراء انتخاب مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وجاءت نتيجتها كالاتي :

القس عماد بطرس، رئيسًا للمجمع، الشيخ عادل زكي، نائبًا لرئيس المجمع، القس هاني جاد، رئيسًا للجنة الحوار المجمعية، القس مدحت غطاس، رئيسًا للجنة هيئة الأوقاف والممتلكات، الشيخ نبيل فخري، رئيسًا للجنة شؤون الشيوخ المجمعية.

كما قدَّم المجمع شكره للأفاضل الذين سبقوهم في موقع الخدمة، مُصلين أن يباركهم الرب ويثمر تعبهم ويرافق من خلفوهم في المسؤولية.