حبس المتهم بقتل زوجته في الشرقية

قررت نيابة الزقازيق حبس نجار مسلح 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته داخل منزلهما بقرية صفيطة ومحاولته إشعال النيران في المسكن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز الزقازيق يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مسكن الزوجين بقرية صفيطة بمركز الزقازيق وعقب إخماد النيران تم العثور جثة الزوجة "رحمة م" 28 عاما ربة منزل وبها آثار طعنات وكدمات داخل غرفة نومها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى "أيمن ف" 37 عاما نجار مسلح وذلك إثر خلافات زوجية بينهما.

جرى ضبط المتهم قبل تمكنه من الفرار عبر المطار إلى إحدى الدول العربية وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات