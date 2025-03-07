تفاصيل مصرع طفل بسكين المطبخ علي يد والدته أثناء إعداد وجبة الإفطار بالمحلة

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الحزن بين أهالي القرية بعد أن لقي طفل من أبناء القرية مصرعة إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة بسكين المطبخ على يد والدته أثناء تجهيزها لوجبة الافطار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود إخطار من مستشفى المحلة الكبرى العام بوصول طفل جثة هامدة.

على الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية الي مكان الحادث وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات على يد والدته عن طريق الخطأ أثناء قيام والدته بتحضير طبق السلطة قبل الإفطار بدقائق.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة الكبرى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب خبير من الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتولت التحقيقات.