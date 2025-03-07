بعثة الأولمبياد الخاص إلى تورين الإيطالية للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية 2025

غادرت اليوم، بعثة الأولمبياد الخاص المصري مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة تورين الإيطالية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية 2025، حيث تستعد البعثة لخوض منافسات قوية وتمثيل مصر بشكل مشرف في هذا المحفل الدولي الهام.

حرص المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، على مؤازرة البعثة المصرية والسفر مع ابطال البعثة المصرية والتواصل الدائم مع الدكتور باسم تهامي، رئيس البعثة، للاطمئنان على جاهزية الوفد المصري قبل السفر.

وأكد هاني محمود ثقته الكبيرة في قدرة البعثة على تقديم أداء مشرف وتحقيق إنجازات تعكس الجهود المبذولة في إعداد اللاعبين للتسابق في الألعاب العالمية الشتوية.

شهدت لحظات الاستعداد للسفر موقفًا مميزًا حيث التقى أفراد البعثة بالفنان الكبير حسين فهمي في مطار القاهرة الدولي علي نفس الرحلة . وجاء اللقاء أثناء استعداد الفنان الكبير حسين فهمي للسفر إلى تورين، حيث يشارك في فعاليات الألعاب العالمية بصفته سفير الأولمبياد الخاص الدولي. وأعرب حسين فهمي عن دعمه الكامل للبعثة المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الالعاب.

ضم البعثة المصرية 21 فردًا، من بينهم 6 لاعبين، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والطبي والمدربين، حيث يترأس البعثة المصرية الاستاذ الدكتور باسم محمد تهامي، ونائب رئيس البعثة الاستاذ عمرو محي الدين، فيما يتواجد الدكتور احمد حسب إبراهيم، كطبيب للبعثة المصرية والاستاذ خليل محمد خليل ممثل وزارة التضامن بالبعثة.

كما تضم البعثة المصرية كل من، "المديرون الفنيون": "مريم هاني عبد العزيز، مدير فني لاختراق الضاحية، إكرامي عبد العاطي معبد، مدرب اختراق الضاحية، محمد عزت أحمد الزيدي، مدير فني الجري على الثلج، وسام منير أحمد، مدرب الجري على الثلج، أحمد محمد سمير، مدير فني التزلج على الثلج، ايه الله متولي ، مدرب التزلج على الثلج".

اما عن اللاعبين المصريين المشاركين، اختراق الضاحية: محمد أيمن محمد عبد العظيم، رضوة محمد سعيد محمد، الجري على الثلج: محمود البهواشي، إيمان محمد شافعي، التزلج على الثلج: أنطوان ماجد سمير، نورهان عثمان محمد عبد المنعم.

يذكر ان الالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص من أكبر الأحداث الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، حيث تقام كل أربع سنوات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وتُعتبر هذه الألعاب بمثابة النسخة الشتوية من دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بذوي الإعاقة الفكرية.

وتستضيف أربع مدن إيطالية منافسات ح العالمية وهي "تورين، براغيلاتو، باردونيتشيا، سيستريير" والتي يتنافس فيها ما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم السبت الموافق 8 مارس، فيما ستقام حفل الختام يوم السبت الموافق 15 مارس.