التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار

قررت نيابة فاقوس اليوم، التصريح بدفن جثة شاب فى العقد الثالث من العمر لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوط حائط عليه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار ناحية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة فاقوس يفيد ورود بلاغ بانهيار حفرة على احد الاشخاص اثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بناحية قرية الطويلة دائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات وفاة "هاني م ع" 26 عاما متاثرا باصابته اثر انهيار حائط عليه أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل ناحية قرية الطويلة دائرة مركز فاقوس وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1649 إدارى مركز فاقوس لسنة 2025.

وجرى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.