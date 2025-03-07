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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب جنوب أفريقيا للمحليين يصل الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الفراعنة

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا
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وصل منتخب جنوب أفريقيا للمحليين إلى الإسماعيلية اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني في إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين "الشان" يوم الأحد المقبل.

وتعادل منتخب المحليين ، مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ويذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

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