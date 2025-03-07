إصابة محمد حمدي لاعب بيراميدز بجزع في الرباط الصليبي

خضع محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

المنيري كشف عن أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

مباريات بطولة بيراميدز في الدوري

يستهل فريق بيراميدز مشواره في المرحلة النهائية من الدوري المصري للمنافسة على اللقب بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما سيلعب مع الأهلي في الجولة الثانية وضد الزمالك في الجولة السادسة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية النسخة الحالية.

وأنهى بيراميدز المرحلة الأولى من الدوري في الصدارة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس ليحسم قمة الدوري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

جدول مباريات بيراميدز في الدوري