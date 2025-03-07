كشف لغز العثور على طفل داخل مقابر دمياط

اجرت رضيعها حتى قتله الإهمال.. واقعة مأساوية شهدتها مدينة عزبة البرج في دمياط بعد العثور على طفل داخل المقابر، حيث نجحت مديرية امن دمياط من حل لغز طفل مقابر عزبة البرج في دمياط بعد عشرة ايام من البحث حيث كانت البداية عندما عثر اهالي مدينة عزبة البرج في دمياط على طفل متوفى في المقابر وملابسه ملقاة بجواره وتم البحث في محاولة لكشف ملابسات الواقعة والتوصل لوالدي الطفل.

تمكن الرائد أحمد موسى رئيس مباحث مركز دمياط ومعاونوه بعد تحريات المباحث حول الواقعة المعروفة بطفل المقابر من كشف اللغز بعد استمرار التحريات علي مدار عشرة أيام وتفريغ كاميرات المراقبة.

وبالبحث وجمع التحريات تبين أن الطفل مجهول النسب غير معروف والده وقامت والدته بعد ولادته مباشرة بتأجير الطفل لإحدى المتسولات مقابل 200 جنيه في اليوم الواحد ومن اهمال المتسولة لقى الطفل مصرعه وقاموا بوضعه في مقابر عزبة البرج في دمياط.

تمكنت قوة امنية من قسم شرطة مركز دمياط من إلقاء القبض على والدة الطفل وإلقاء القبض على المتسولة وتم مواجهتهم بالأدلة وقاموا بالاعتراف بارتكاب الواقعة.

كما تبين ان وفاة الطفل جراء الإهمال وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة قبل عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهما.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي امرت يحبسهما ٤ ايام قابلة للتجديد على ذمة القضية المنسوبة اليهما بإيجار آلطفل واستخدامه في التسول وإهماله حتى لقى وفاته ومن ثم الهرب وإلقائه في المقابر في عزبة البرج في دمياط.

الواقعة تسببت في حالة غضب كبيرة بين اهالي دمياط وأهالي عزبة البرج في دمياط بسبب قسوة قلب الأم على طفلها الرضيع والقائها جثمانه داخل المقابر والهرب دون اي وازع او شعور بالفقدان وتداول الأهالي صورا للطفل داخل المقابر بعد ان نجح اهالي مدينة عزبة البرج في دمياط من العثور عليه.

يذكر انه على مدار ١٠ ايام مضت تم تداول صور ملابس الطفل من اجل الوصول إلى هويته وأسرته.