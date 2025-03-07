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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 27 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية تالفة بحملة رقابية ببني سويف

الدقيق المضبوط
الدقيق المضبوط
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 أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني  غنيم  محافظ  بني سويف، بشأن الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة ،ضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية ببندر ومركز سمسطا .

وأسفرت عن تحرير 27 محضراً لمخالفة الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، وعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين في مجال تداول الأغذية بجانب إعدام 10 كجم منتجات غذائية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم رصد 6 منشآت تًدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ ما يلزم  من إجراءات في هذا الصدد.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، الدكتور  ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مسعد إبراهيم "مراقب أول الأغذية"ومفتشو الأغذية بالإدارة الصحية (نصير فيلبس، محمد نادي).

الاشتراطات الصحية التحفظ على مواد غذائية بدون ترخيص بني سويف تكثيف الحملات عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى مراقبة الأغذية