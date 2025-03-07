تركيب 9754 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تركيب عدد (9754) وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجًأ والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم.

ويأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم والجمعية، وانطلاقا من حرص واهتمام معالى الوزير الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

مشيراً، الى ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأضاف أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ويذكر أن الجمعية على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 58,355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.