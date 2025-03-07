إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالطريق الدائري لمدينة سفاجا

شهد طريق سفاجا الدائرى ظهر اليوم، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقد أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة.

على الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

فيما صرح مصدر طبى بأنه جارى توقيع الكشف الطبى على المصابين لتحديد حجم إصابتهم،

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.