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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فوز بنت بني سويف لاعبة المنتخب بذهبيتين في بطولة أفريقيا  للسلاح "شباب وناشئين"

بنت بني سويف الفائزة
بنت بني سويف الفائزة
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تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة فوز بنت بني سويف لاعبة المنتخب المصري للسلاح "شادية أحمد جمال" بذهبية فردي سلاح سيف المبارزة تحت 15 سنة وذهبية الفرق تحت 17 سنة ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب.

من جهته أشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة بميداليتين ذهبيتين "فردي وفرق" أثناء مشاركتها ضمن بعثة فريق المنتخب المصري للسلاح للناشئين والشباب التي تستضيفها أنجولا في الفترة من 1 إلى 7  مارس الجاري.

حيث حصل المنتخب المصري على 39 ميدالية (21 ذهب+ 9 فضية+ 9 برونزية)، وذلك تحت إشراف المدير الإدارى للمنتخبات الوطنية ورئيس البعثة الدكتور أيمن غنيم، الكابتن صفوت المدرب مدرب  نادى المعلمين ببني سويف.

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