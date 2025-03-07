تفاصيل مصرع سيدة ضربتها صاعقة البرق بالغربية

تسببت موجة هطول الأمطار التي تعرضت لها محافظة الغربية، في وفاة بسيدة مقيمة بعزبة الأغا التابعة لقرية دماط بمركز قطور، حيث لقيت مصرعها بعد أن ضربتها صاعقة برق أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مختلف مراكز ومدن المحافظة ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بوصول جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها إلى مستشفى قطور المركزي، حيث تبين أنها مقيمة بعزبة الأغا بقرية دماط، وقد فارقت الحياة نتيجة ضربة صاعقة برق أثناء سقوط الأمطار.

على الفور انتقلت قوات الأمن ومباحث مركز شرطة قطور إلى المستشفى، وبالفحص وسماع أقوال شهود العيان وأقارب المتوفاة، تبين أن الجثة تعود إلى سيدة تدعى "ب.ا" 51 عامًا تقيم في منزل بأرض زراعية بعزبة الأغا بجوار قرية دماط.

وأكد الشهود أنها سقطت مغشيًا عليها بعد أن ضربتها الصاعقة ما أدى إلى وفاتها على الفور.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بسرعة إجراء التحريات الأمنية حول الواقعة وسماع أقوال الشهود وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.