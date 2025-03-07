ليلى علوي: لا أمانع من كشف عمري وأول أجر كان 75 قرشًا

قالت الفنانة ليلى علوي إن تجارب الحياة والروح والصحة أهم من رقم العمر و أن النضج يزيد مع تقدم العمر، وكشفت في حديثها مع إيناس سلامة الشواف في برنامجها أرقام على راديو إنرجي إنها لا تمانع من كشف عمرها والأهم هو ما يفعله الشخص في حياته.

وتابعت: "متابعة الميديا لأسعار ملابس الفنانين حاجة موجودة في العالم كله وبقينا نقلدها لكن هي مش من اهتماماتي".

وعن أرقام الإيرادات قالت ليلى علوي: "أرقام الإيرادات والمشاهدات بعتبرهم نفس الحاجة.. فالإيرادات تخص السينما والمشاهدات تخص اللي بيتعرض على المنصات ولما بتحقق مستوى معين تتحول لرقم ترند وميزة الإيرادات إن مبيتلعبش فيها "، وعن مقولة الأعلى اجرًا قالت: "احنا جيل بنراعي مين الأعلى فنيًا والأعلى مقاما ومش شرط أحسن ممثل يبقى هو الأعلى أجر عشان كده رقم الأجور مش مهم أوي".

وأكملت: "رقم الترتيب على الأفيش بعتبره من حق الفنان لأنه بيتحسب بمقداره وتاريخه، رقم الناس اللي بتنقد العمل أو تشيد بيه بيهمني متابعته لأن شغلتنا زي ما بنستمتع بيها لكن لازم يكون العمل بيطرح قضية مهمة أو بيقدم شيء لايت لذيذ يعجب الجمهور".

وعن السوشيال ميديا قالت: "عدد متابعين السوشيال ميديا مش بيتحسب أرقام قد ما يتحسب استقبال وتفاعل ، ودور الفنان بينتهي مع التصوير وعلى المنتج والموزع تسويقه ودعايته واختيار دور العرض واختيار التوقيت الصح لأنه مهم جدًا فى النجاح.. وكان ليا تجربة فيلم "سمع هس" اللي نزل وقت امتحانات فاتأثر بسوء التوقيت".

وعن تجارب الإنتاج قالت: "ليا تجارب إنتاجية.. شاركت في إنتاج المسلسل اللي بحبه جدا "حكايات وبنعيشها".. وزي فيلم "يا مهلبية يا" اللي اخترت نزوله في توقيت مظبوط وحققلي أرباح كبيرة ".

وعن أرقام الحظ في حياتها قالت :"بحب رقم سبعة ورقم واحد وثلاثة والأرقام الفردية عمومًا.. بحب رقم 13 ومش بنزعج منه .. بحب رقم 33.. وفي - الأرقام الزوجية بحب رقم 4 وبحمد ربنا إن في قائمة أفضل 100 فيلم في الفترة اللي فاتت كان ليا فيهم كثير ".

وعن أول أجر لها: "أول عمل قدمته كنت 7 سنين في إذاعة الشرق الأوسط ومكنش في الأول في أجر بعدها بقى 75 قرشًا".