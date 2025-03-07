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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قومى المرأة" بأسوان يوزع 500 وجبة غذائية بقرى حجازة وسبيل العرب بكوم أمبو

قومى المرأة يوزع
قومى المرأة يوزع 500 وجبة بقرى حجازة وسبيل العرب بكوم أمبو
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واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان  فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

قومى المرأة يوزع 500 وجبة غذائية بقرى حجازة وسبيل العرب بكوم أمبو  

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة "حياة كريمة" .

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى أنه تم توزيع 500 وجبة غذائية بقرى حجازة وسبيل العرب التابعين لمركز كوم أمبو بأن " مطبخ المصرية ... بإيد بناتها" يعتبر مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، مع تقديم خدمة الإطعام للأسر الأكثر  إحتياجا  كأحد مخرجات هذا التدريب .

وأوضحت  مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أن السيدات تلقت تدريباً على أيدى أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على  طرق التخطيط  والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ .

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الجهود التى يتم تقديمها فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

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