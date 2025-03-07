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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفد من حركة حماس في القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

حرب غزة
حرب غزة
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قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن  وفدا من قيادة حركة حماس وصل إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية. 

وأضافت الهيئة أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة لسرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة.

وأشارت إلى أن اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية. 

وأكدت أن الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية القاهرة حماس المرحلة الثانية غزة