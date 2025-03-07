وفد من حركة حماس في القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن وفدا من قيادة حركة حماس وصل إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الهيئة أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة لسرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة.

وأشارت إلى أن اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية.

وأكدت أن الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.