استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن هناك حالة من الترقب والقلق تسود الأجواء في قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مشيرًا إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على خيمة للنازحين في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة مواطنين تم نقلهما بواسطة جهاز الدفاع المدني إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضاف «أبو كويك» خلال مراسلته للقاهرة الإخبارية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود واصلت إطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، لاسيما في أقصى شمال غزة بمنطقة بيت لاهيا وفي المناطق الشرقية.

وأوضح أن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخًا على مجموعة من المواطنين شرق منطقة الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم بعد انسحاب قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن جميع معابر غزة مغلقة أمام دخول المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها، سواء كانت مساعدات طبية أو إمدادات غذائية أو وقود، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.