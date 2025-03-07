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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حماس: الاعتداءات الإسرائيلية على المساجد تصعيد خطير وحرب دينية

حماس
حماس
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وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان بأنها تصعيد خطير وتصاعد في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية.

وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك مقدساته، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة، والتوافد إلى المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي للوقوف في وجه هذه الاعتداءات.

وأشارت "حماس" إلى أن الهجمات الإسرائيلية، والتي شملت الاعتداء على المساجد في نابلس والخليل، وإشعال النيران في بعض غرفها، ومنع المصلين من أداء صلاة الفجر، تعد سابقة خطيرة تستدعي تحركًا جادًا لمنع تكرارها والتصدي لسياسات الاحتلال ومخططاته.

حماس الإسرائيلية