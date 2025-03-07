افتتاح مسجد الشهداء في دمياط

افتتح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط، مسجد الشهداء بكفر المنازلة التابعة لكفر سعد في دمياط بعد إحلاله وتجديده في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى فقد تم اليوم الجمعة افتتاح مسجد الشهداء بكفر المنازلة في كفر سعد، بمديرية أوقاف دمياط بعد إحلاله وتجديده ، وذلك برعاية الدكتور اسامة السيد الأزهرى وزير الاوقاف.

وقد أناب وزير الأوقاف الأوقاف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط.

كما حضر كلا من محمد الشبراوى رئيس مجلس مركز ومدينة كفر سعد والنواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ حيث حضر كلا من النائب حسن عبد الوهاب والنائب أحمد البلشى ومن القيادات الدينية الشيخ هانى عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد.

وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الدكتور أحمد جابر، ورفع أذان الجمعة الشيخ السعيد السرس.

ثم ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط بعنوان ( تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة ).

كما اكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة اوقاف دمياط ان المساجد في محافظة دمياط أصبحت مكتظة بالمصلين وقررت مديرية اوقاف دمياط تنفيذ برنامج ديني وتوعوي من مجموعة من الشيوخ والواعظين خلال شهر رمضان المبارك .

وتضم ندوات مجالس العلم والذكر و البرنامج التثقيفي للطفل في رمضان عبارة عن يوم الخميس بعد العصر وللواعظات درس أسبوعيا عقب صلاة الظهر وعقد مقرأة واحدة أسبوعياً عقب صلاة الظهر وخاطرة التراويح يوميا و الملتقى الفكرى الرمضانى يوميا بمسجد البحر بدمياط وفيديوهات متنوعة للأئمة ما بين خاطرة دعوية وقرآن وابتهالات وروائع تلاوات صلاتي العشاء والتراويح بالإضافة إلى خاطرة دعوية للواعظات المواهب من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل.