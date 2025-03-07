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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طليقة تامر حسني ضيفة برنامج "رامز إيلون مصر".. والجمهور يعلق: مطلقين بس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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يستضيف الفنان رامز جلال في سابع حلقات برنامجه "رامز إيلون مصر" المعروض على قناة MBC مصر الفنانة بسمة بوسيل، حيث تذاع الحلقة عقب أذان المغرب مباشرة.

نشر الفنان رامز جلال بوستر ضيف حلقة اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليعلق قائلًا: "حلقة جديدة من برنامج رامز إيلون مصر الليلة، هل يتحمل الصدمة.

تفاعل عدد كبير من الجمهور على ضيف الحلقة وكانت أبرز التعليقات: “ده جد ناوي على مطلقين ومنفصلين، مش بقولكم رامز برعاية رضوى، موسم الإكسات كلهم، هو رامز بيجيب الإكسات ليه؟”.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.

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