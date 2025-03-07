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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

النيل للأخبار تبث تقريرًا عن العالمة المصرية فاطمة عبدالعليم

بعد نشر نيويورك تايمز خبر رحيلها..

فاطمة عبدالعليم
فاطمة عبدالعليم
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بثت قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري تقريراً عن الطبيبة المصرية الدكتورة فاطمة عبدالعليم، والتي رحلت في الولايات المتحدة قبل أيام. 

تخرجت الراحلة فاطمة عبدالعليم، في طب الإسكندرية، ثم هاجرت للولايات المتحدة، وأصبحت واحدة من أفضل المتخصصات في طب النساء والولادة.

 وقد ظلت عبدالعليم على تواصل مع وطنها الأم في مصر، حيث دعمت مجالات طب النساء في الجامعات والمؤسسات المصرية.

 كما قدمت الكثير من الأعمال الخيرية في مدينة الإسكندرية وخارجها، وقد اهتمت صحيفة نيويورك تايمز بخبر رحيلها، كما نعاها عدد من العلماء والباحثين المصريين.

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