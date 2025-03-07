عمر مرموش يحصد الجائزة الأولى مع مانشستر سيتي

فاز النجم المصري عمر مرموش، اليوم الجمعة، بالجائزة الأولى مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما خسر جائزة لاعب الشهر في النادي لصالح زميله الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

انتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

هدف مرموش الأفضل في مانشستر سيتي لشهر فبراير

وأعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، فوز مرموش بجائزة هدف شهر فبراير في النادي، وذلك عن هدفه الأول في شباك نيوكاسل يونايتد، والذي سجله في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 19 من عمر المباراة، بعد انطلاقة سريعة مستغلًا تمريرة من زميله الحارس إيديرسون، ليسبق مدافع نيوكاسل كيران تريبير ويضع الكرة ببراعة من فوق الحارس مارتن دوبرافكا.

وتفوق هدف مرموش على أهداف أخرى مرشحة للجائزة، من بينها هدفه الشخصي الثالث في نفس المباراة، وهدف زميله النرويجي إيرلينج هالاند، بالإضافة إلى أهداف لثلاث لاعبات من فريق مانشستر سيتي للسيدات.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى للنجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، شارك عمر مرموش في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 3 أهداف، كما شارك في مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، وساهم في هدف فريقه في مباراة الإياب بعد أن اصطدمت تسديدته بالعارضة وتابعها زميله نيكولاس جونزاليس في الشباك.