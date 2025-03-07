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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعي لاستقبال معرض زهور الربيع أبريل المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن قرب انتهاء أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لاستقبال معرض زهور الربيع في الثانى عشر من ابريل القادم حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، مقر إقامة المعرض.

وأضاف عزوز أنه تم تجديد جميع الارصفة وشبكة الطرق الداخلية للمتحف بالانترلوك ولأول مرة بمساحات كبيرة حتى تسهل دخول وخروج العارضين والزائرين.

وأشار إلى أن الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع أعمال التطوير بالمتحف والاستعدادات لتنظيم المعرض من أجل عودته لسابق عهده ويكون الملتقى الكبير لجميع منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور ووضعه على خريطة المعارض الدولية.

كما أن اللجنة المنظمة تواصل استقبال طلبات العارضين الراغبين الاشتراك في معرض زهور الربيع ال 92 من منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث

نباتات الزينة المتحف الزراعي معرض زهور الربيع