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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية تعزيز الحوار مع الولايات المتحدة لحماية الصادرات الأوروبية

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أولوية بلاده في تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان التجارة الحرة على المستوى الدولي وحماية الشركات والصادرات الأوروبية. 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي، مع المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش خلال مشاركته في العاصمة البلجيكية بروكسل باجتماعات المجلس الأوروبي التي ركزت على أوكرانيا والدفاع الأوروبي.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم/الجمعة/ أن الجانبان اتفقا على ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق على المستوى الأوروبي بشأن قضية التعريفات الجمركية، بطريقة غير تصعيدية مع التركيز على الحوار.

كما ناقش الوزير الإيطالي مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس موضوع الأمن الأوروبي، بدءا ببرنامج تسليح أوروبا ومواصلة دعم سياسات الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تركز على القدرة التنافسية والنمو.

وأكد الوزير الإيطالي أن التكامل والتماسك مع حلف شمال الأطلسي مطلوبان، ويجب تعزيز ركيزته الأوروبية، ووضع استراتيجية سياسية واضحة بشأن مستقبل الدفاع الأوروبي.

واتفق الطرفان على أهمية التعاون الصناعي مع الحلفاء، بدءا بالولايات المتحدة ومع المملكة المتحدة واصفا بأنها جزء لا يتجزأ من الأمن.
 

الصادرات الأوروبية الإدارة الأمريكية أوكرانيا ايطاليا