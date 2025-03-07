الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٧ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ فبراير وحتى ٦ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الراضي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية، كما بحث أيضا الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي الغرف التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية سبل تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ثم أوروبا.

واستقبل "فاروق" خلال هذا الأسبوع، طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين، كما قرر أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد القادر أبو هميلة.

بينما نفذ مركز بحوث الصحراء قافلة بيطرية لمدينة الطور بجنوب سيناء حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنفيذ برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الامراض، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية، بالوزارة، عن إصدار 1111 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية خلال شهر فبراير الماضي.

وأعلنت الوزارة، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لفحص البذور، التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي للعام التاسع على التوالي، من قبل المنظمة الدولية لفحص البذور، فضلا عن اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الاعتماد السنوي للأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 5700 عينة.

بينما عقد الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات اجتماعا مع مديري عموم الادارات المختلفة ومديري اقسام المكافحة التابعين للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حيث وجه بتكثيف حملات المرور على الزراعات الشتوية، كما واصل مركز البحوث الزراعية تقديم دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ (2075) نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر فبراير 2025، وذلك في إطار أنشطة مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية.

واستضاف معهد بحوث وقاية النباتات الخبيرين الدوليين الدكتور فرانكو موتينيللي والدكتور جيوفاني فرماتو وذلك في إطار التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كذلك قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل بالتعاون مع المعاهد البحثية والمعامل المختلفة بمركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة ببورسعيد، بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

بينما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح هامة حول تحميل المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية، استعرض قطاع استصلاح الأراضي جهوده خلال شهر فبراير، وذلك من خلال تقرير تم إصداره يتضمن الجهود في مجال الزراعة التعاقدية وإزالة التعديات وتطوير الجمعيات وتطهير المساقي والمراوي، كما اصدرت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، تقريرا يلخص أبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر فبراير الماضي، وما تم فحصه من عينات البطاطس المعدة للتصدير.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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