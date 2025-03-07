الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة لنزع السلاح النووي ضروري للأمن الدولي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/، ضرورة استمرار روسيا والولايات المتحدة في حوارهما بشأن نزع السلاح النووي.

جاء ذلك تعقيبا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عنه مؤخرا لبدء هذه المناقشات بين واشنطن وموسكو وبكين، وقال بيسكوف "إن هذه المسألة مدرجة على جدول الأعمال"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بيسكوف: "نعتقد أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصالح بلدينا، وكذلك بالنسبة للأمن الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي".

