حنان شومان: هناك شريحة مضمونة من الجمهور ستشاهد الأجزاء الجديدة لمسلسلات رمضان

قالت الناقدة حنان شومان، إن هناك بعض المسلسلات التي تم تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2025 وحازت على إعجاب الجمهور، وكان أبرز تلك المسلسلات الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدا"، حيث نجحت الحلقات الأولى من المسلسل في جذب انتباه الجمهور ونالت إعجابه، خاصة أن مسلسل "أشغال شقة جدا" تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي ومن الممكن استمراره.

وأضاف شومان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، وأيضا مسلسل "المداح" له جمهوره والقصة التي يتناولها المسلسل سمحت بأن يتم تقديمه على مدار عدة أجزاء، ولكن بالنسبة للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" أعتقد أنه بعد عرض الحلقات الأولى منه لن يحقق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، وذلك لأن الصراع الرئيسي تم تقديمه في الجزء الأول وأعتقد أنه حتى الآن لا توجد أحداث جديدة ومختلفة تجذب المشاهدين للجزء الثاني.

وأشارت شومان، إلى أن فكرة تقديم أجزاء جديدة من مسلسل حقق النجاح، تأتي لأن صناع العمل ضامنين شريحة من الجمهور نال الجزء الأول من المسلسل إعجابهم، بالإضافة إلى من سمعوا عن نجاح الجزء الأول، فبالتالي يكون هناك نوع من الضمان لأن يكون هناك جمهور سوف يتابع الحلقات الأولى من المسلسل، ولكن استمرار متابعة الجمهور لباقي الحلقات من عدمه يتوقف على هل هناك جديد سوف يتم تقديمه في الجزء الجديد أم أن المسلسل توقف عند نجاح الجزء الأول، وهذا سوف يتضح خلال الحلقات القادمة من تلك المسلسلات.

"أشغال شقة جدا"، هو الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، ويشارك بطولته هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، ومحمد عبدالعظيم، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.

بينما مسلسل "المداح 5" يشارك بطولته حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، من تأليف أمين جمال و إخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه حول صابر المداح الذي يواصل خوض حروبه ضد الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم.

أما مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" و"نصار" اللذان ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة.

