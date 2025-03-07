محافظ الجبزة يفتتح مسجد آل منصور بمدينة أكتوبر الجديدة

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، مسجد آل منصور بالتجمع السكني "باديا" بمدينة اكتوبر الجديدة بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق وياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة وعدداً من الشخصيات العامة.

واستمع محافظ الجيزة والحاضرين إلى خطبة الجمعة التى ألقاها الدكتور علي جمعة وتحدث فيها عن فضل صيام شهر رمضان، الذي يعلمنا الصبر وان من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أن يبلغهم شهر رمضان، فقد فضل الله عز وجل هذا الشهر المبارك على سائر الشهور والأيام، واختصه بفضائل عظيمة، فهو شهر الصيام والقيام، شهر تتنزل فيه الرحمات، وتغفر فيه الذنوب والسيئات، وتضاعف فيه الأجور والحسنات، وتُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار.

وأزاح محافظ الجيزة والحاضرين الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدمًا التهنئة للمواطنين بافتتاح المسجد.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم .