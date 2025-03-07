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الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شركة "تويوتا" اليابانية تطلق سيارتها الكهربائية الذكية الأرخص

سيارة كهربائية ذكية
سيارة كهربائية ذكية
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بدأت شركة "تويوتا" اليابانية بيع سيارة كهربائية ذكية بقيمة 20 ألف دولار في الصين خلال الأسبوع الجاري؛ بهدف جذب المشترين بالمميزات المتقدمة للسيارة المشابهة لمنافسيها الصينيين. 

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه شركة  "تويوتا" على تكثيف جهودها لاستعادة حصتها في أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تلقت أمس أكثر من 10 آلاف طلب في غضون ساعة من إطلاق السيارة، وفقا لصحيفة "ذا جابان نيوز" اليابانية اليوم الجمعة.


وكانت شركتا "تويوتا" اليابانية وشريكتها "مجموعة قوانجتشو المحدودة للسيارات" الصينية، قد كشفوا عن السيارة لأول مرة في معرض للسيارات في العاصمة الصينية، بكين، العام الماضي.
 

سيارة كهربائية ذكية الصين تويوتا