القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى العاشر من رمضان للعام الهجرى 1446هــ، جاء فيها:

“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لنصر العاشر من رمضان الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة ليُسجل بأحرف من نور فى سجلات عزة وشموخ الوطن ملحمة فريدة لبطولات وتضحيات الشعب المصرى وإصطفافه مع قواته المسلحة لإسترداد أرض سيناء الغالية، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يؤكدون عزمهم على امتداد سيرة جيل النصر العطرة بالعمل والفداء والتضحية محافظين على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد من أجل رفعة الوطن والحفاظ على رايته عالية خفاقة، ماضين خلف قيادتكم الوطنية وإرادتكم الحُرة لتحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم، أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى بكل اليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1446هـــ .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.