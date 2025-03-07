الانتهاء من تحصين 212 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي بالمنوفية

أوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الانتهاء من تحصين 212 ألفا و762 رأسا من الأبقار والأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، فضلا عن أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له.

يأتى هذا في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.