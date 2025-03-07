ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (CARINA) والتي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 230 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 71000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33886 طن تشمل : 3050 طن يوريا و 14850 طن كلينكر و 2000 طن أسمنت معبأ و 13986 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28616 طن تشمل : 10242 طن ذرة و 3638 طن قمح 4470 طن ابلاكاش و 1638 طن مواسير و665 طن خشب زان و 4974 طن حديد و 1589 طن خردة و 1400 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2101 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120292 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73605 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6079 حركة.