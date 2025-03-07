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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأسانسير يكتب الفصل الأخير في حياة سيدة أوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام رأسها بين الحائط وكابينة مصعد داخل عقار بمنطقة أوسيم في الجيزة.


تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث لقيت مصرعها أثناء استخدام المصعد بعد أن اصطدمت رأسها بين الحائط وكابينة المصعد.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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