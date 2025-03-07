القبض على سائق أتوبيس لسيره عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق أتوبيس لسيره عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس وقائده سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.