مسجلا 4130 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر متأثرا بصعوده عالميا

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم، ولكن يبقى التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب هذا الأسبوع، وذلك في ظل استمرار عدم وضوح حركة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بسبب تضارب العوامل المؤثرة على الذهب حالياً.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4130 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن استقرت تداولات الذهب يوم أمس حول المستوى 4120 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد يساعد السعر على استكمال حركة الصعود في ظل استمرار الاتجاه العام لحركة الذهب في الصعود.

من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقترب من أعلى مستوياته الأمر الذي يدعم سعر الذهب في الارتفاع، ولكن التأثير الرئيسي على تحركات الذهب المحلي تبقى التغيرات في أداء الذهب العالمي.

في حالة اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى 4130 جنيها للجرام سيعمل هذا على زيادة فرص استمرار الذهب في الارتفاع واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيها للجرام.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم في انتظار بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين المتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع محدود خلال تداولات اليوم ليستمر التذبذب في حركة السعر هذا الأسبوع ليتبع عدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي مؤخراً، بينما يتماسك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته

يتداول سعر الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2930 دولارا للأونصة الذي يمثل مقاومة حالية للسعر وفي حال اختراق هذا المستوى يرتفع الذهب إلى منطقة المقاومة التالية عند 2950 – 2960 دولارا للأونصة، بينما التراجع يعيد السعر إلى منطقة الدعم 2890 – 2900 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذبا حول المستوى 4130 جنيها للجرام وذلك في ظل حيادية الزخم حالياً ومحاولة السعر تجميع المزيد من الزخم ليستكمل حركة الصعود حيث يظل الاتجاه العام لتداول الذهب صاعد.