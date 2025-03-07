جرعة "ايس" السبب.. كواليس العثور على جثة سيدة داخل قطعة أرض بالوراق

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول العثور على جثة سيدة داخل قطعة ارض بمنطقة الوراق، وكلفت الطب الشرعي بأجراء الصفة التشريحية لجثمانها إذ يرحج أن السبب وراء الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكانت البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الوراق، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل قطعة ارض بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الجثة تعود لسيدة في العقد الرابع من العمر، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على كيس يحتوي على مخدر "الآيس"، مما يرجح وفاتها نتيجة تعاطي جرعة زائدة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. كما تم تحرير محضر رسمي بالحادثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.