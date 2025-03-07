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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا 752 مليون جنيه إسترليني من أصول روسية مجمدة

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كشف رئيس وزراء أوكرانيا بأن بلاده تلقت 752 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا تم تأمينها من عائدات الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال وزير الدفاع الأوكراني إنه بحث مع نظيره الألماني خطوات محددة من جانب برلين وأوروبا لتعزيز وضع أوكرانيا بساحة المعركة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني أن المحادثات مع ألمانيا شملت إمكانية تسريع تسليم أنظمة "آيريس-تي" للدفاع الجوي الضرورية لحماية المدن والخطوط الأمامية.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن المحادثات مع ألمانيا شملت مشاريع الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي وهي خطوة مهمة لتعزيز الأمن الأوروبي.

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