أكرم حسني يلعب دور الخاطبة في الحلقة السابعة من مسلسل "الكابتن"

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “الكابتن”، لعب الكابتن حسام دور الخاطبة الرئيسي، وذلك من أجل العثور على عريس لرانيا الشمال.

ويذهب حسام إلى مكتب زواج، لكن مدير المكتب يطرده بسبب سمعة رانيا الشمال التي تدمرت على يد عاطف قبل وفاته.

الاستعانة بصديقه كريم الذي يقدم فرصة الزواج من رانيا ضمن عروض يقدمها أحد الفنادق، لكن الشاب الذي يسمع هذا العرض يرفض تمامًا بمجرد أن يرى صورة رانيا.

ويستعين حسام بخطيبته سما التي تذهب إلى إحدى صالونات التجميل وتقنع السيدات هناك برانيا لتكون زوجة لأي من أقاربهم، لكنهن يطردنها، ثم يلجأ إلى أن يعرض على شحات الزواج من رانيا، لكنه يهرب بمجرد أن يرى صورتها.

يتفق حسام مع صديقه كريم الاستعانة بصديقهم القديم تامر المغفل، ليكون هو الرجل المنشود الذي يعرضون عليه الزواج من رانيا.

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات. بعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

ومسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.